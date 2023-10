Marché de Noël Rues de Hasparren Hasparren, 16 décembre 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

Toute la journée. Animations et programme à venir..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Rues de Hasparren

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All day long. Animations and program to come.

Todo el día. Actos y programa a continuación.

Den ganzen Tag lang. Animationen und Programm folgen.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque