Course aux soldes Rues de Deauville Deauville, 30 juillet 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

A l’occasion des soldes, les commerçants adhérents de l’Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Deauville et de l’Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations et Résidents Secondaires déballent dans la rue les trésors de l’année pour faire le plein de bonnes affaires..

2023-07-30 09:00:00 fin : 2023-07-30 21:30:00. .

Rues de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



To mark the sales, retailers belonging to the Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Deauville and the Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations et Résidents Secondaires will be unpacking the year?s treasures in the street to fill up on bargains.

Con motivo de las rebajas, los comerciantes pertenecientes a la Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Deauville y a la Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations et Résidents Secondaires sacan a la calle los tesoros del año para abastecerse de gangas.

Anlässlich des Schlussverkaufs packen die Händler, die der Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Deauville und der Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations et Résients Secondaires angehören, auf der Straße die Schätze des Jahres aus, um viele Schnäppchen zu machen.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité