Bayonne fête son chocolat
Bayonne, 3 novembre 2023

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Fidèle à sa tradition et à son histoire datant de 4 siècles, Bayonne fête son chocolat. Venez comprendre et apprécier le chocolat de Bayonne avec plus de 40 animations : pédagogiques (pour comprendre l’histoire du cacao et du chocolat de Bayonne), ludiques (pour vous amuser avec le chocolat de Bayonne) et gastronomiques (pour découvrir la richesse gustative des chocolats de Bayonne)..

2023-11-03

Rues de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



True to its tradition and history dating back 4 centuries, Bayonne celebrates its chocolate. Come understand and appreciate Bayonne chocolate with over 40 events: educational (to understand the history of cocoa and Bayonne chocolate), fun (to have fun with Bayonne chocolate) and gastronomic (to discover the rich taste of Bayonne chocolates).

Fiel a su tradición y a su historia de 4 siglos, Bayona celebra su chocolate. Venga a entender y apreciar el chocolate de Bayona con más de 40 eventos: educativos (para entender la historia del cacao y del chocolate de Bayona), lúdicos (para divertirse con el chocolate de Bayona) y gastronómicos (para descubrir el rico sabor del chocolate de Bayona).

Bayonne bleibt seiner Tradition und seiner vierhundertjährigen Geschichte treu und feiert seine Schokolade. Verstehen und genießen Sie die Schokolade aus Bayonne mit über 40 Animationen: pädagogisch (um die Geschichte des Kakaos und der Schokolade aus Bayonne zu verstehen), spielerisch (um mit der Schokolade aus Bayonne Spaß zu haben) und gastronomisch (um den Geschmacksreichtum der Schokolade aus Bayonne zu entdecken).

