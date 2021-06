Ruelles et venelles – Visite insolite de Quintin Quintin, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Quintin.

Ruelles et venelles – Visite insolite de Quintin 2021-07-13 – 2021-07-13

Quintin Côtes d’Armor

Quatre mardis soirs d’été, une découverte insolite et ludique de la cité, par ses ruelles et venelles. Soirée culturelle et de détente avec ses saynètes animées, qui illustrent des pans d’histoire de la ville et de ses habitants, « Des croisades à la Révolution… une histoire mouvementée ».

Groupes limités à 30 personnes.

Réservations au Bureau d’Information Touristique de Quintin et auprès de l’association au 06 86 64 43 52.

+33 2 96 74 01 51

Quatre mardis soirs d’été, une découverte insolite et ludique de la cité, par ses ruelles et venelles. Soirée culturelle et de détente avec ses saynètes animées, qui illustrent des pans d’histoire de la ville et de ses habitants, « Des croisades à la Révolution… une histoire mouvementée ».

Groupes limités à 30 personnes.

Réservations au Bureau d’Information Touristique de Quintin et auprès de l’association au 06 86 64 43 52.

dernière mise à jour : 2021-06-18 par