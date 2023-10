Concert de gospel Ruelle Saint-Pierre Loudun, 2 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Un concert de GOSPEL au profit d’UN ENFANT PAR LA MAIN

Le samedi 02 décembre 2023, à 19h30 à l’église St-Pierre de Loudun

L’évènement sera assuré par le groupe professionnel SOUL VOICES de Montlouis Sur Loire, mais également avec la participation gracieuse du groupe de saxophonistes de Loudun les LOUDU’SAX dont je fais partie.

Grâce aux bénéfices de cette soirée, l’Association pourra soutenir :

1. La construction de blocs sanitaires dans une école primaire de Madagascar

https://www.unenfantparlamain.org/projets/salle-classe-madagascar/

2. La construction de bassins de récupération d’eau de pluie en Haïti

https://www.unenfantparlamain.org/projets/haiti-construction-de-bassins-dans-la-region-du-plateau-de-rochelois/.

Ruelle Saint-Pierre

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A GOSPEL concert in aid of UN ENFANT PAR LA MAIN

Saturday, December 02, 2023, at 7:30pm at St-Pierre church in Loudun

The event will be performed by the professional group SOUL VOICES from Montlouis Sur Loire, but also with the gracious participation of the LOUDU?SAX group of saxophonists from Loudun, of which I am a member.

Profits from the evening will enable the Association to support :

1. The construction of sanitary blocks in an elementary school in Madagascar

2. The construction of rainwater harvesting basins in Haiti

Concierto GOSPEL a beneficio de UN ENFANT PAR LA MAIN

Sábado 2 de diciembre de 2023, 19.30 h en la iglesia St-Pierre de Loudun

El evento será interpretado por el grupo profesional SOUL VOICES de Montlouis Sur Loire, pero también contará con la amable participación del grupo de saxofonistas LOUDU’SAX de Loudun, del que soy miembro.

La recaudación de la velada permitirá a la Asociación apoyar :

1. La construcción de bloques sanitarios en una escuela primaria de Madagascar

2. La construcción de tanques de recogida de agua de lluvia en Haití

Ein GOSPEL-Konzert zu Gunsten von UN ENFANT PAR LA MAIN

Am Samstag, den 02. Dezember 2023, um 19.30 Uhr in der Kirche St-Pierre in Loudun

Die Veranstaltung wird von der professionellen Gruppe SOUL VOICES aus Montlouis Sur Loire durchgeführt, aber auch die Saxophonistengruppe LOUDU?SAX aus Loudun, zu der ich gehöre, nimmt kostenlos teil.

Mit dem Erlös dieses Abends kann der Verein Folgendes unterstützen: :

1. Den Bau von Sanitäranlagen in einer Grundschule in Madagaskar

2. Den Bau von Regenwassersammelbecken in Haiti

