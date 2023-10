JAZZ AU CAVEAU – CONCERT DE NOËL – FENOAMBY Ruelle du Monestier Caunes-Minervois, 17 décembre 2023, Caunes-Minervois.

“Né en 1963 à Ampanefena, dans le centre-est de la région de Sava, entre Sambava et Vohémar, à Madagascar, âme du groupe Fenoamby, l’auteur-compositeur Paul Marius Fontaine aka Marius ou Marius Fenoamby est aussi poly-instrumentiste : kabosy (petite guitare malgache), valiha, marovany, guitare, harmonica, gorodao (accordéon diatonique), percussioniste, batterie. Chanteur aux registres multiples, il passe de la complainte au salegy sans oublier le tsensigat (folk malgache), le “reggassy” (fusion de reggae et de ba gasy malgache), le maloya de l’île de la Réunion et le rock zoulou (mbaqanga sud-africain)…

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : les caveaux de l’abbaye de Caunes-Minervois..

born in 1963 in Ampanefena, in the central-eastern Sava region between Sambava and Vohémar, Madagascar, the soul of the Fenoamby group, songwriter Paul Marius Fontaine aka Marius or Marius Fenoamby is also a multi-instrumentalist: kabosy (small Malagasy guitar), valiha, marovany, guitar, harmonica, gorodao (diatonic accordion), percussionist, drums. A singer of many registers, he ranges from lament to salegy, not forgetting tsensigat (Malagasy folk), ?reggassy? (a fusion of reggae and Malagasy ba gasy), Réunion Island maloya and Zulu rock (South African mbaqanga)…

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellars of Caunes-Minervois Abbey.

nacido en 1963 en Ampanefena, en el centro-este de la región de Sava, entre Sambava y Vohémar, Madagascar, alma del grupo Fenoamby, el cantautor Paul Marius Fontaine alias Marius o Marius Fenoamby es también multiinstrumentista: kabosy (pequeña guitarra malgache), valiha, marovany, guitarra, armónica, gorodao (acordeón diatónico), percusionista, batería. Cantante de múltiples registros, va del lamento al salegy, sin olvidar el tsensigat (folk malgache), el ?reggassy? (fusión de reggae y ba gasy malgache), el maloya de la Isla Reunión y el rock zulú (mbaqanga sudafricano)…

Jazz au Caveau es una asociación cuya ambición es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco acogedor de gran calidad acústica: las bodegas de la Abadía de Caunes-Minervois.

der 1963 in Ampanefena im östlichen Zentrum der Region Sava zwischen Sambava und Vohémar in Madagaskar geborene Liedermacher Paul Marius Fontaine aka Marius oder Marius Fenoamby, die Seele der Gruppe Fenoamby, ist auch ein Polyinstrumentalist: Kabosy (kleine madagassische Gitarre), Valiha, Marovany, Gitarre, Harmonika, Gorodao (diatonisches Akkordeon), Perkussionist, Schlagzeug. Er ist ein Sänger mit vielen Registern, vom Klagelied bis zum Salegy, aber auch Tsensigat (madagassischer Folk), Reggassy (Fusion aus Reggae und Ba Gasy), Maloya von der Insel La Réunion und Zulu-Rock (südafrikanischer Mbaqanga)…

Jazz au Caveau ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, einem breiten ländlichen Publikum im Minervois, im Carcassonnais und in der Montagne Noire in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen (den Kellergewölben der Abtei von Caunes-Minervois) exzellente Musik zu vermitteln.

