JAZZ AU CAVEAU – THOMAS BELIN QUARTET Ruelle du Monestier Caunes-Minervois, 18 novembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Thomas BELIN Quartet. Formé en 2019, le groupe enregistre une première vidéo d’un morceau de Jackie Mclean qui s’est avérée prometteuse. En 2020, il enregistre son premier album : SOUNDS & HOUND dont Thomas Belin (contrebassiste lyonnais) signe la quasi totalité des morceaux. Au fil du temps, nous avons patiemment forgé la musique que l’on voulait jouer. Une musique faite d’amour pour le jazz et de l’envie de chercher un chemin singulier.

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à` un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : les caveaux de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 22:30:00. EUR.

Ruelle du Monestier

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Thomas BELIN Quartet. Formed in 2019, the group recorded a promising first video of a Jackie Mclean piece. In 2020, it recorded its first album: SOUNDS & HOUND, with Thomas Belin (double bass player from Lyon) penning almost all the tracks. Over time, we patiently forged the music we wanted to play. Music made up of a love of jazz and a desire to seek out a singular path.

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellars of the Abbey of Caunes-Minervois.

Cuarteto Thomas BELIN. Formado en 2019, el grupo grabó un prometedor primer vídeo de una pieza de Jackie Mclean. En 2020, grabó su primer álbum, SOUNDS & HOUND, con Thomas Belin (contrabajista de Lyon) como autor de casi todos los temas. Con el tiempo, forjamos pacientemente la música que queríamos tocar. Una música hecha de amor por el jazz y del deseo de encontrar nuestro propio camino.

Jazz au Caveau es una asociación cuya ambición es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco acogedor de gran calidad acústica: las bodegas de la Abadía de Caunes-Minervois.

Thomas BELIN Quartet. Die 2019 gegründete Band nahm ein erstes Video zu einem Stück von Jackie Mclean auf, das sich als vielversprechend erwies. 2020 nimmt sie ihr erstes Album auf: SOUNDS & HOUND, für das Thomas Belin (Kontrabassist aus Lyon) fast alle Stücke verantwortlich zeichnet. Im Laufe der Zeit haben wir geduldig die Musik geschmiedet, die wir spielen wollten. Eine Musik, die aus der Liebe zum Jazz und dem Wunsch, einen eigenen Weg zu gehen, entstanden ist.

Jazz au Caveau ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, ein breites ländliches Publikum im Minervois, im Carcassonnais und in der Montagne Noire in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen – den Kellergewölben der Abtei von Caunes-Minervois – an exzellenter Musik teilhaben zu lassen.

