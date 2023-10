JAZZ AU CAVEAU – FOLPA TRIO Ruelle du Monestier Caunes-Minervois, 29 octobre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Le Trio de Gaël Horrelou FOLPA TRIO, en tournée toute l’année entre Salazie, Sète et Montreuil, donne un swing chaleureux et aventureux. Au répertoire des standards de jazz choisis et des compositions pour partager une ambiance de jubilation et de complicité.

Gaël Horrelou : sax alto

Joan Eche-Puig : contrebasse

Valentin Jam : Batterie.

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence a` un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : les caveaux de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2023-10-29 18:00:00 fin : 2023-10-29 19:30:00. EUR.

Ruelle du Monestier

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Gaël Horrelou’s FOLPA TRIO, on tour all year round between Salazie, Sète and Montreuil, delivers a warm, adventurous swing. Their repertoire includes selected jazz standards and compositions to share an atmosphere of jubilation and complicity.

Gaël Horrelou: alto sax

Joan Eche-Puig: double bass

Valentin Jam: drums.

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellars of the Abbey of Caunes-Minervois.

El trío FOLPA de Gaël Horrelou, de gira todo el año entre Salazie, Sète y Montreuil, ofrece un swing cálido y aventurero. Su repertorio incluye una selección de estándares de jazz y composiciones propias, creando una atmósfera de júbilo y complicidad.

Gaël Horrelou: saxo alto

Joan Eche-Puig: contrabajo

Valentin Jam: batería.

Jazz au Caveau es una asociación cuya ambición es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco acogedor de gran calidad acústica: las bodegas de la Abadía de Caunes-Minervois.

Das Trio von Gaël Horrelou FOLPA TRIO, das das ganze Jahr über zwischen Salazie, Sète und Montreuil auf Tournee ist, sorgt für einen warmen und abenteuerlichen Swing. Im Repertoire sind ausgewählte Jazz-Standards und Kompositionen, um eine Atmosphäre des Jubels und der Komplizenschaft zu teilen.

Gaël Horrelou: Altsaxophon

Joan Eche-Puig: Kontrabass

Valentin Jam: Schlagzeug.

Jazz au Caveau ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, ein breites ländliches Publikum im Minervois, im Carcassonnais und in der Montagne Noire an exzellenter Musik teilhaben zu lassen, und zwar in einem geselligen Rahmen von hoher akustischer Qualität: den Kellergewölben der Abtei von Caunes-Minervois.

Mise à jour le 2023-10-03 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude