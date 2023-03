Expo Le Monde en Lumières ruelle des créateurs Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Expo Le Monde en Lumières ruelle des créateurs, 31 mars 2023, Concarneau. Expo Le Monde en Lumières 31 mars – 2 avril ruelle des créateurs Pendant 3 jours, presentation du metier d’artisan d’art en luminaires et objets de décoration créés à partir de materiaux recyclés et recyclables. Présentation et visite de l’atelier

Présentation des machines et outils utilisés

Démonstration de chantournage et de tournage

Présentation et explication de la matière premiere utilisée et du reseau d’approvisionnement

Présentation et exposition des créations ( lampes,luminaires,objets de décoration) L’atelier est partagé par 2 autres artisans d’art (vannerie et ebeniste) qui presentent également leurs activitées ruelle des créateurs 11 bis RUE DU PORT 29900 CONCARNEAU Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://concarneaudecorecyclee.bzh/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

