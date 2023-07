13 ème Run Eco Team Longperrier RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER Longperrier Catégories d’Évènement: Longperrier

Seine-et-Marne 13 ème Run Eco Team Longperrier RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER Longperrier, 23 septembre 2023, Longperrier. 13 ème Run Eco Team Longperrier Samedi 23 septembre, 10h00 RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER Gratuit Le 23 Septembre 2023 sur la commune de Longperrier aura lieu la 13 ème édition de la Run Eco Team Longperrier.

A travers une marche citoyenne de 3km et un footing citoyen de 7Km , nous ramasserons quelques déchets à des fins de sensibilisations au respect de la planète.

Un support moment de partage sportif éco-citoyen. RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER RUELLE DES BERGERS Longperrier 77230 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Runecoteam.longperrier@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://facebook.com/events/s/13-eme-run-eco-team-longperrie/722975819578860/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00 Runecoteam Détails Catégories d’Évènement: Longperrier, Seine-et-Marne Autres Lieu RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER Adresse RUELLE DES BERGERS Ville Longperrier Departement Seine-et-Marne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER Longperrier

RUELLE DES BERGERS CITY DE LONGPERRIER Longperrier Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longperrier/