14 ème Run Eco Team Longperrier RUELLE DES BERGERS AU CITY Longperrier

14 ème Run Eco Team Longperrier Marchons et Courons ensemble pour un monde plus propre Samedi 16 mars, 10h00 RUELLE DES BERGERS AU CITY Entrée libre et événement gratuit

Le 16 Mars 2024 sur la commune de Longperrier aura lieu la 14ème édition de la Run Eco Team Longperrier.

A travers une marche citoyenne de 3km et un footing citoyen de 7Km , nous ramasserons quelques déchets à des fins de sensibilisation au respect de la planète.

Un super moment de partage sportif éco-citoyen.

RUELLE DES BERGERS AU CITY LONGPERRIER Longperrier 77230 Seine-et-Marne Île-de-France

Run Eco Team