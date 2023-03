44ème exposition artistique de Ruelisheim Ruelisheim Ruelisheim Catégories d’Évènement: 68270

Ruelisheim

44ème exposition artistique de Ruelisheim, 1 avril 2023, Ruelisheim Ruelisheim. 44ème exposition artistique de Ruelisheim 65 Rue de l’Ill Ruelisheim 68270

2023-04-01 – 2023-04-01 Ruelisheim

68270 Ruelisheim . L’Association Expositions Artistiques de Ruelisheim rassemble quelques 90 peintres et sculpteurs de la région ainsi que de l’artisanat local. +33 6 44 30 72 95 Ruelisheim

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 68270, Ruelisheim Autres Lieu Ruelisheim Adresse 65 Rue de l'Ill Ruelisheim 68270 Ville Ruelisheim Ruelisheim Departement 68270 Tarif Lieu Ville Ruelisheim

Ruelisheim Ruelisheim Ruelisheim 68270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruelisheim ruelisheim/

44ème exposition artistique de Ruelisheim 2023-04-01 was last modified: by 44ème exposition artistique de Ruelisheim Ruelisheim 1 avril 2023 65 Rue de l'Ill Ruelisheim 68270 68270 Ruelisheim

Ruelisheim Ruelisheim 68270