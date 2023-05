Rueil part en guinguette ! Parc des Bords de Seine, 3 juin 2023, Rueil-Malmaison.

Le samedi 03 juin 2023

de 17h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Animations gratuites

Restauration payante sur place

Animations, concert et guinguette dans le parc des Bords de Seine.

L’espace d’une soirée, venez vous challenger en famille : course en sac, tir à la corde, jeux en bois, etc. Laissez libre court à votre imagination lors d’ateliers créatifs, et profitez d’une soirée dansante à ciel ouvert sur les bords de Seine…

Parc des Bords de Seine 25, Chemin Rural 92500 Rueil-Malmaison

Contact : https://www.villederueil.fr 0147325300

Jurgen De Witte