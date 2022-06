Festival Culturissimo : Berywam à Rueil-Malmaison Théâtre André Malraux, 17 juin 2022 20:00, Rueil-Malmaison.

Vendredi 17 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer au rayon culturel du Centre E.Leclerc de Rueil-Malmaison.

Dans le cadre du Festival Culturissimo organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, le Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison accueillera Berywam en concert le 17 juin prochain à 20h.

Berywam, c’est un groupe de 4 amis originaires de Toulouse, champions de France de human beatbox par équipe en 2016 et du monde en 2018. Leurs covers atteignent des millions de vues sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où ils sont les artistes français les plus suivis. En 2017, ils sortent un EP qui reprend par exemple les tubes « Shape Of You » d’Ed Sheeran et « Hey Brother » d’Avicii. Habitués des premières parties de Bigflo et Oli, les deux frères issus comme eux de la Ville rose, ils ont investi l’Olympia en février dernier pour la première fois, et leur premier album, No Instrument, vient tout juste de sortir.

Ils viennent présenter au public de Culturissimo ces 14 morceaux originaux, créés, comme le nom de l’opus l’indique, sans instruments, uniquement avec des ordinateurs et leurs voix, et parfois aussi celles d’artistes comme le Jamaïcain Shaggy. Un pari plus que réussi !

Théâtre André Malraux 9 place des Arts, Rueil-Malmaison 92500 92500 Rueil-Malmaison Village Centre-ville Hauts-de-Seine

vendredi 17 juin – 20h00 à 21h30