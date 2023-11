Maison D’en Face- Léo Walk THEATRE ANDRE MALRAUX, 28 mars 2024, RUEIL MALMAISON.

Maison D’en Face- Léo Walk THEATRE ANDRE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:30 (2024-03-28 au ). Tarif : 51.7 à 51.7 euros.

THEATRE ANDRE MALRAUX (L1.R-2021-000584 / L2.R-2021-000443 / L3.R-2021-000302) présente ce spectacle. Le jeune chorégraphe Léo Walk s’est fait remarquer aux côtés de Christine and The Queens en participant à ses clips et ses tournées. II propose une vision de la danse instinctive et singulière qui emprunte aux codes du hiphop et du contemporain tout en essayant de transmettre un regard organique et poétique. Sa compagnie constituée de neuf danseurs aux personnalités fortes venus de tous horizons : électro, classique, break, etc. donne un relief unique à sa danse. « Maison d’en face » nous plonge dans l’intimité d’une salle à manger, un vase clos, où on voit des hommes et des femmes évoluer à travers des moments de vie, des détails du quotidiens, des cohabitations amicales ou des explorations amoureuses. Léo Walk Léo Walk

Votre billet est ici

THEATRE ANDRE MALRAUX RUEIL MALMAISON Place des Arts Hauts-de-Seine

51.7

EUR51.7.

