Slava’s Snowshow – Tournée THEATRE ANDRE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

Good Morning & Gwenael Allan & Slava (L-D-22-8130) présente ce spectacle. En 30 ans, le Slava’s Snowshow est devenu LA référence du spectacle de clown dans le monde. De Hong-Kong à Sydney, de New York à Paris, il a reçu 20 prix internationaux.Laissons-nous attendrir par Assissaï, clown mélancolique, et par ses étranges compagnons, créatures loufoques et irrévérencieuses. Suivons-les dans leurs aventures poétiques qui transforment la scène et la salle en vaste terrain de jeu. Que l’émotion pure et le rire surgissent et se déchaînent comme une tempête de neige. Retrouvons l’innocence de notre âme d’enfant, avec la magie de cette troupe de tendres fêlés dont l’art se mêle à nos vies comme un merveilleux cadeau !De 8 à 108 ans ! Informations pratiques : Réservation PMR : 0164707139 Slava’s Snowshow Slava’s Snowshow

THEATRE ANDRE MALRAUX RUEIL MALMAISON Place des Arts Hauts-de-Seine

