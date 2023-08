Et Puis Rue Winston Churchill Petit-Couronne, 26 mars 2024, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

La Soupe Cie

Théâtre, marionette et musique

D’après l’album d’Icinori

À partir des douze planches de l’album éponyme d’Icinori, les comédiennes-marionnettistes de La Soupe Compagnie composent une création musicale et sonore, une fable écologique riche en émotions.

Au fil des tableaux, d’une beauté fascinante, quatre saisons s’écoulent et un paysage sauvage se transforme en même temps. Métamorphosé par de mystérieuses créatures, mi-hommes mi-outils, cet espace préservé change radicalement : la montagne est découpée, le chant de la forêt est remplacé par des sons percussifs, la nature s’efface pour laisser place à une gare et au béton.

Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

Mise en scène : Eric Domenicone / Adaptation : Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Interprétation : Yseult Welschinger, Alice Blot / Musique : Antoine Arlot, Pierre Boespflug / Création marionnettes : Yseult Welschinger / Assistanat création marionnettes : Vitalia Samuilova / Création ombres et pop-up : Eric Domenicone / Assistanat création ombres et pop-up : Christine Kolmer / Scénographie : Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Collaboration scénographique : Antonin Bouvret / Création lumière : Chris Caridi, Eric Domenicone

Jeune public dès 4 ans

Durée : 45 mn

Tarif plein: 8 €

Tarif réduit: 3 €.

2024-03-26 19:00:00 fin : 2024-03-26 . .

Rue Winston Churchill

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



La Soupe Cie

Theater, puppetry and music

Based on the album by Icinori

Based on the twelve pages of Icinori?s eponymous album, La Soupe Compagnie?s puppeteer-actresses create a musical and sound creation, an emotionally rich ecological fable.

As the fascinatingly beautiful tableaux unfold, four seasons pass and a wild landscape is transformed. Metamorphosed by mysterious creatures, half-man, half-tool, this unspoilt space changes radically: the mountain is carved up, the forest song is replaced by percussive sounds, and nature fades away to make way for a railway station and concrete.

Between realism and phantasmagoria, like a gentle introduction to ecology, this dreamlike journey explores the intimate and complex links between human beings and nature.

Directed by Eric Domenicone / Adapted by Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Performed by Yseult Welschinger, Alice Blot / Music by Antoine Arlot, Pierre Boespflug / Puppets created by Yseult Welschinger: Yseult Welschinger / Puppet design assistant: Vitalia Samuilova / Shadow and pop-up creation: Eric Domenicone / Shadow and pop-up creation assistant: Christine Kolmer / Scenography: Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Scenographic collaboration: Antonin Bouvret / Lighting creation: Chris Caridi, Eric Domenicone

Young audience from 4 years

Running time: 45 min

Full price: 8 ?

Reduced price: 3 ?

La Soupe Cie

Teatro, marionetas y música

Basado en el álbum de Icinori

A partir de las doce páginas del álbum homónimo de Icinori, las actrices-titiriteras de La Soupe Compagnie han creado una experiencia musical y sonora, una fábula ecológica de gran riqueza emocional.

A medida que se desarrollan los cuadros, de una belleza fascinante, transcurren cuatro estaciones y un paisaje salvaje se transforma. Metamorfoseado por misteriosas criaturas, mitad hombre, mitad herramienta, este espacio virgen cambia radicalmente: la montaña es esculpida, el canto del bosque es sustituido por sonidos de percusión, y la naturaleza se desvanece para dejar paso a una estación de ferrocarril y al hormigón.

A medio camino entre el realismo y la fantasía, como una suave introducción a la ecología, este viaje onírico explora los vínculos íntimos y complejos entre el ser humano y la naturaleza.

Dirigida por Eric Domenicone / Adaptada por Eric Domenicone y Yseult Welschinger / Interpretada por Yseult Welschinger y Alice Blot / Música de Antoine Arlot y Pierre Boespflug / Marionetas creadas por Yseult Welschinger: Yseult Welschinger / Asistente de diseño de marionetas: Vitalia Samuilova / Creación de sombras y pop-ups: Eric Domenicone / Ayudante de creación de sombras y pop-ups: Christine Kolmer / Escenografía: Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Colaboración en la escenografía: Antonin Bouvret / Diseño de iluminación: Chris Caridi, Eric Domenicone

Público infantil a partir de 4 años

Duración: 45 minutos

Precio completo: 8

Precio reducido: 3 €

La Soupe Cie

Theater, Marionette und Musik

Nach dem Album von Icinori

Ausgehend von den zwölf Tafeln des gleichnamigen Albums von Icinori komponieren die Schauspielerinnen und Marionettenspielerinnen von La Soupe Compagnie eine musikalische und klangliche Kreation, eine ökologische Fabel voller Emotionen.

Im Laufe der faszinierend schönen Bilder vergehen vier Jahreszeiten und gleichzeitig verändert sich eine wilde Landschaft. Durch die Metamorphose mysteriöser Kreaturen, halb Mensch, halb Werkzeug, verändert sich dieser unberührte Raum radikal: Die Berge werden zerschnitten, das Lied des Waldes wird durch perkussive Klänge ersetzt, die Natur verschwindet, um einem Bahnhof und dem Beton Platz zu machen.

Zwischen Realismus und Phantasmagorie, als sanfte Einführung in die Ökologie, erforscht diese traumhafte Reise die intimen und komplexen Beziehungen des Menschen zur Natur.

Inszenierung: Eric Domenicone / Adaptation: Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Darsteller: Yseult Welschinger, Alice Blot / Musik: Antoine Arlot, Pierre Boespflug / Marionettenkreation : Yseult Welschinger / Assistenz bei der Schaffung von Marionetten : Vitalia Samuilova / Schatten und Pop-up: Eric Domenicone / Assistenz Schatten und Pop-up: Christine Kolmer / Bühnenbild: Eric Domenicone, Yseult Welschinger / Szenografische Zusammenarbeit: Antonin Bouvret / Lichtgestaltung: Chris Caridi, Eric Domenicone

Junges Publikum ab 4 Jahren

Dauer: 45 Min

Voller Tarif: 8 ?

Ermäßigter Tarif: 3 ?

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche