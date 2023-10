One (titre provisoire pour planète provisoire) Rue Winston Churchill Petit-Couronne, 13 février 2024, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

Cie Marizibill – Marionnettes et vidéo

Une ode à la fragile beauté du monde.

One immerge le spectateur dans un poème visuel par la projection de vidéos, d’animations, et par de multiples objets et marionnettes.

Les deux interprètes de One jouent avec la planète comme avec un ballon, se permettant toujours plus d’interventions et de libertés, jusqu’à mettre en péril l’harmonie de leur propre spectacle et en rompre l’équilibre. Pourront-elles revenir en arrière ?… Et peut-on, aujourd’hui, changer l’histoire ?

L’écosystème de notre planète est une architecture à la fois très cohérente et très fragile – tout comme un spectacle vivant. En perturber l’harmonie, c’est compromettre son fonctionnement.

One propose d’utiliser ce lien affectif et émotionnel du spectateur avec le spectacle pour vivre et ressentir celui qui nous lie à la nature et à la planète, de les associer le temps de la fiction.

Ecriture, mise en scène et création vidéo : Cyrille Louge / Collaboration artistique : Francesca Testi / Interprétation : Aurore Beck, Céline Romand, Francesca Testi / Conception des marionnettes et objets : Francesca Testi / Scénographie : Cyrille Louge, Sandrine Lamblin / Lumières : Angélique Bourcet

Jeune public dès 4 ans

Durée : 45 mn

Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 3 €.

2024-02-13 19:00:00

Rue Winston Churchill

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



Cie Marizibill – Puppets and video

An ode to the fragile beauty of the world.

One immerses the spectator in a visual poem, with video projections, animations, and multiple objects and puppets.

The two performers in One play with the planet like a balloon, allowing themselves ever more intervention and freedom, to the point of jeopardizing the harmony of their own show and upsetting its balance. Can they ever go back?… And can history be changed today?

Our planet’s ecosystem is an architecture that is both highly coherent and extremely fragile – just like a live show. To disrupt its harmony is to compromise its functioning.

One proposes to use the spectator?s affective and emotional bond with the show to live and feel the one that binds us to nature and the planet, to associate them for the duration of the fiction.

Writing, direction and video creation : Cyrille Louge / Artistic collaboration: Francesca Testi / Performance: Aurore Beck, Céline Romand, Francesca Testi / Puppet and object design: Francesca Testi / Set design: Cyrille Louge, Sandrine Lamblin / Lighting: Angélique Bourcet

Young audience from 4 years

Running time: 45 min

Full price: 8 ?

Reduced price : 3 ?

Cie Marizibill – Marionetas y vídeo

Una oda a la frágil belleza del mundo.

One sumerge al espectador en un poema visual a través de la proyección de vídeos y animaciones, y el uso de múltiples objetos y marionetas.

Los dos intérpretes de One juegan con el planeta como con un globo, permitiéndose cada vez más intervención y libertad, hasta el punto de poner en peligro la armonía de su propio espectáculo y alterar su equilibrio. ¿Serán capaces de volver atrás? ¿Puede cambiarse hoy la historia?

El ecosistema de nuestro planeta es una arquitectura a la vez muy coherente y muy frágil, como un espectáculo en vivo. Alterar su armonía es comprometer su funcionamiento.

Se propone utilizar el vínculo afectivo y emocional del público con el espectáculo para vivir y sentir el que nos une a la naturaleza y al planeta, para unirlos mientras dure la ficción.

Escrita, dirigida y creada por Cyrille Louge: Cyrille Louge / Colaboración artística: Francesca Testi / Intérpretes: Aurore Beck, Céline Romand, Francesca Testi / Diseño de marionetas y objetos: Francesca Testi / Escenografía: Cyrille Louge, Sandrine Lamblin / Iluminación: Angélique Bourcet

Público infantil a partir de 4 años

Duración: 45 minutos

Tarifa completa: 8?

Tarifa reducida : 3 ?

Cie Marizibill – Marionetten und Video

Eine Ode an die zerbrechliche Schönheit der Welt.

One lässt den Zuschauer durch die Projektion von Videos, Animationen, zahlreichen Objekten und Marionetten in ein visuelles Gedicht eintauchen.

Die beiden Darstellerinnen von One spielen mit dem Planeten wie mit einem Ball, erlauben sich immer mehr Eingriffe und Freiheiten, bis sie die Harmonie ihres eigenen Schauspiels gefährden und das Gleichgewicht stören. Können sie die Zeit zurückdrehen? Und können wir heute die Geschichte ändern?

Das Ökosystem unseres Planeten ist eine sehr kohärente und gleichzeitig sehr zerbrechliche Architektur – genau wie eine Live-Performance. Wenn man die Harmonie stört, gefährdet man das Funktionieren des Systems.

One schlägt vor, die affektive und emotionale Bindung des Zuschauers an die Aufführung zu nutzen, um die Bindung zwischen uns und der Natur und dem Planeten zu erleben und zu spüren, sie für die Dauer der Fiktion zu verbinden.

Schriftsteller, Regisseur und Videokünstler : Cyrille Louge / Künstlerische Mitarbeit: Francesca Testi / Darsteller: Aurore Beck, Céline Romand, Francesca Testi / Gestaltung der Marionetten und Objekte: Francesca Testi / Bühnenbild: Cyrille Louge, Sandrine Lamblin / Licht: Angélique Bourcet

Junges Publikum ab 4 Jahren

Dauer: 45 Min

Voller Tarif: 8 ?

Ermäßigter Tarif : 3 ?

