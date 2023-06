Découvrez la musique classique avec les frères et sœurs Voisin Rue Wilson Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Découvrez la musique classique avec les frères et sœurs Voisin Rue Wilson Vichy, 21 juin 2023, Vichy. Découvrez la musique classique avec les frères et sœurs Voisin Mercredi 21 juin, 17h30 Rue Wilson Les 9 membres de la même famille, avec leurs différents instruments vous proposent une balade musicale à travers les époques.

Baroque … Classique … Romantique …

Piano, chant, flûte traversière, violon, trompette, cor, basson, violoncelle.

Vous pouvez déjà les découvrir sur leur chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCNgecpY7FPh3lHjz95coIuQ

La famille VOISIN, composée du papa Hervé à l'orgue, Antoine au basson, Camille à le flûte traversière et au chant, Victor à la trompette, Agathe au violon et Perrine au violoncelle, Blaise au clavier, vous propose une heure de musique voyageant du baroque au contemporain : Lully, Bach, Boismortier, Albinoni, Mozart, Dvorak, Tchaikovsky, Fauré, Ketelbey.

Hervé Voisin, diplômé du CNR de Lyon et professeur certifié d'éducation musicale, partage avec ses enfants sa passion pour la musique, en arrangeant des œuvres classiques pour eux.

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:30:00+02:00

