Après-midi jeux de société Rue Wilson Montpon-Ménestérol, 1 décembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Après-midi jeux de société et autres surprises de 14h à 16h salle Le Lascaux gratuit : 06 07 87 81 78.

2024-02-22 fin : 2024-02-22 16:00:00. .

Rue Wilson Salle Le Lascaux

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Afternoon of board games and other surprises from 2 to 4 p.m. at Le Lascaux hall Free: 06 07 87 81 78

Tarde de juegos de mesa y otras sorpresas de 14:00 a 16:00 en Le Lascaux gratis: 06 07 87 81 78

Nachmittags Gesellschaftsspiele und andere Überraschungen von 14 bis 16 Uhr Saal Le Lascaux kostenlos: 06 07 87 81 78

