Laon Concert à Laon : « Apporter un jouet pour entrer » Rue William Henry Waddington Laon, 17 décembre 2023, Laon. Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

Un concert proposé par la Batterie Fanfare de Laon au profit d'une association laonnoise… RV au Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon à 15h !

Rue William Henry Waddington

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

