Patinoire de Noël Rue Waldeck-Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët, 26 décembre 2023 14:00, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Patinoire installée dans la salle des Fêtes, ouvert à tous, 2€ la demi-heure, prévoir gants et manches longues..

Vendredi 2023-12-26 14:00:00 fin : 2023-12-30 18:00:00. .

Rue Waldeck-Rousseau

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



Ice rink installed in the Salle des Fêtes, open to all, 2? per half hour, bring gloves and long sleeves.

Pista de hielo instalada en la Salle des Fêtes, abierta a todos, 2? por media hora, traer guantes y mangas largas.

Eislaufbahn in der Festhalle, für alle zugänglich, 2? pro halbe Stunde, Handschuhe und lange Ärmel mitbringen.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët