RUE AUX ENFANTS Rue Voltaire Floirac 33270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde RUE AUX ENFANTS Rue Voltaire Floirac 33270 Floirac, 4 juin 2024, Floirac. RUE AUX ENFANTS 4 et 8 juin 2024 Rue Voltaire Floirac 33270 Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T14:00:00+02:00 – 2024-06-04T14:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T19:00:00+02:00 Durant une après-midi la rue Voltaire sera résevée en partie à des animations ludiques, permettant aux enfants de s’amuser dans la rue, accompagnés des parents, en toute sécurité.

Un goûter en fin d’après-midi clôturera cette animation. Rue Voltaire Floirac 33270 Rue Voltaire Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine enfants jeux Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Code postal 33270 Lieu Rue Voltaire Floirac 33270 Adresse Rue Voltaire Floirac Ville Floirac Departement Gironde Age min 2 Age max 13 Lieu Ville Rue Voltaire Floirac 33270 Floirac Latitude 44.846065 Longitude -0.508767 latitude longitude 44.846065;-0.508767

Rue Voltaire Floirac 33270 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/