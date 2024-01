Thé Dansant Rue Voltaire Floirac 33270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00 Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour les prochains Thés Dansants !

✔ Entrée 10€ – Boissons et goûter compris.

☎️ Inscriptions auprès des accueils de l’association UNIRE :

▶ Centre Social : 05 56 32 63 91

