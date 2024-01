LE KIOSQUE : HOP HOP HOP Rue Volney Mayenne, mardi 13 février 2024.

Hop Hop Hop est une pièce chorégraphique satirique. Elle évoque le vieillissement et l’obsolescence des corps sur un ton incisif et avec un esprit rock’n roll.

Le grand-âge peut apparaître comme une notion abstraite. Or, être vieux, ça s’incarne. Car la vieillesse nous prend au corps, elle nous limite, nous réduit, nous restreint, nous diminue. Cette pièce qui marque les 25 ans de création de la compagnie NGC25 nous invite à affronter ces peurs à la fois si intimes mais pourtant tout autant universelles que nous connaissons tous, pour en faire une force de vie, une création pour rire et pleurer, un élan vers notre humanité. 10 danseurs sur scène : 6 femmes et 4 hommes, de 20 à 50 ans, tous en métamorphose vers la vieillesse.

Ce spectacle s’inscrit dans la 25e saison anniversaire de la Cie NGC25.

