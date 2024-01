LE KIOSQUE : LA POESIE DE L’ECHEC Rue Volney Mayenne, jeudi 1 février 2024.

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01

C’est l’histoire d’une famille. D’une famille comme les autres, pleine de souvenirs, de secrets, d’habitudes, d’incompréhensions et de non-dits. Dans la famille Keller, on fait semblant.

Parce que c’est plus simple de faire semblant que tout va bien. Ça évite d’avoir des comptes à rendre, des explications à donner, des vérités à avouer, ça évite de devoir dire aux autres qu’on est en échec.

Quoi de plus humain que l’échec ? Nous avons tous, un jour, été confrontés à ce sentiment de fiasco, de plantage, de déception, de « grosse foirade ».

En famille, dans le couple, au travail… Les non-dits ont tendance à s’immiscer un peu partout dans notre quotidien. Pour donner libre cours aux émotions, les comédiens sont portés par le beatboxer, qui donne un rythme, décale et amplifie le récit.

Rue Volney salle polyvalente

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



