LES ÉMERGENCES Rue Volney Mayenne, samedi 20 janvier 2024.

Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Initiées par le festival des Mouillotins, les Émergences sont aujourd’hui coordonnées par un collectif de 10 structures, œuvrant dans différents domaines (diffusion, enseignement, accompagnement…) du secteur des musiques actuelles en Mayenne.

« Les Émergences » est un dispositif de repérage et d’accompagnement des groupes et musiciens de musiques actuelles résidant en Mayenne (53).

Retrouvez Club Mutant, Inside The Inside, Le Projet Altaïr, Medena, The Haystacks et Twimble lors des deux concerts de sélection à Mayenne le 20 janvier et Évron le 27 janvier.

EUR.

Rue Volney Salle polyvalente

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire