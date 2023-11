LE KIOSQUE PRÉSENTE : I.AÏE.I Rue Volney Mayenne, 21 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Julien Grosvalet nous offre un spectacle d’une sincérité toute aussi émouvante que réflexive : comment libérer le mouvement quand un corps a été longtemps empéché par la blessure ?.

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

Rue Volney Salle Polyvalente

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Julien Grosvalet?s performance is as sincere and moving as it is thought-provoking: how do you free movement when a body has long been prevented from moving by injury?

La actuación de Julien Grosvalet es tan conmovedora como sugerente: ¿cómo liberar el movimiento cuando un cuerpo lleva mucho tiempo impedido de moverse por una lesión?

Julien Grosvalet bietet uns ein Stück von ebenso bewegender wie reflektierender Aufrichtigkeit: Wie kann man die Bewegung befreien, wenn ein Körper lange Zeit durch eine Verletzung gehemmt wurde?

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire