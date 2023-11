LE KIOSQUE PRÉSENTE : HIBOUX Rue Volney Mayenne, 12 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Autour d’une table ronde, trois musiciens / comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

Rue Volney Salle Polyvalente

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Around a round-table discussion, three musicians/actors and a funeral consultant explore the relationships that bind us to the departed.

En torno a una mesa redonda, tres músicos/actores y un asesor funerario exploran las relaciones que nos unen a los difuntos.

An einem runden Tisch erforschen drei Musiker/Schauspieler und ein Beerdigungsberater die Beziehungen, die uns mit den Verstorbenen verbinden.

