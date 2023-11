LE KIOSQUE PRÉSENTE : VOLE EDDIE, VOLE ! Rue Volney Mayenne, 7 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Entre humour et émotion, les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 21:50:00. EUR.

Rue Volney Salle Polyvalente

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Between humor and emotion, the three actors interpret twenty characters to tell the magnificent story of a man who became a legend.

Entre el humor y la emoción, los tres actores interpretan a veinte personajes para contar la magnífica historia de un hombre que se convirtió en leyenda.

Zwischen Humor und Emotionen spielen die drei Schauspieler zwanzig Charaktere, um das großartige Schicksal eines Mannes zu erzählen, der zur Legende wurde.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire