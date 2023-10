EXPOSITION HISTOIRE DE L’IMPRIMERIE À MAYENNE Rue Volney Mayenne, 4 novembre 2023, Mayenne.

L’ASSOCIATION PATRIMOINE DU PAYS DE MAYENNE vous invite à visiter l’exposition de photographies et de documents sur l’ensemble de l’Histoire de l’Imprimerie à Mayenne..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Rue Volney salle polyvalente

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The ASSOCIATION PATRIMOINE DU PAYS DE MAYENNE invites you to visit an exhibition of photographs and documents on the history of printing in Mayenne.

La ASSOCIATION PATRIMOINE DU PAYS DE MAYENNE le invita a visitar una exposición de fotografías y documentos sobre la historia de la imprenta en Mayenne.

Die ASSOCIATION PATRIMOINE DU PAYS DE MAYENNE lädt Sie ein, die Ausstellung von Fotografien und Dokumenten über die gesamte Geschichte der Druckerei in Mayenne zu besuchen.

