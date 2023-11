Noël à Paris Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Paris Catégorie d’Évènement: Paris Noël à Paris Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Paris, 1 janvier 2024, Paris. Noël à Paris 1 – 7 janvier 2024 Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Visite culturelle et artistique de La Capitale Paris. Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « apis.siege@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T08:00:00+01:00 – 2024-01-01T23:59:00+01:00

2024-01-07T00:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:58:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Adresse Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Ville Paris Age min 11 Age max 16 Lieu Ville Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Paris latitude longitude 48.85965;2.407782

Rue Vitruve 80, 75020, Paris, France Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/