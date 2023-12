Le temps d’une danse Rue Viollet le Duc Pierrefonds, 20 janvier 2024, Pierrefonds.

Pierrefonds Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:00:00

fin : 2024-01-20 00:00:00

Les célèbres bals du Second Empire ont fait rayonner les résidences impériales de Napoléon III et Eugénie. Parés de somptueuses crinolines pour les unes et d’élégants fracs pour les autres, tous s’y pressaient dans l’espoir de s’y divertir et d’y être remarqués.

Le Centre des monuments nationaux vous ouvre les portes du château de Pierrefonds pour une nocturne exceptionnelle, le samedi 20 janvier 2024. Entre quadrilles, valses et airs de polka, laissez-vous guider par les danseurs de Carnet de bals pour une immersion dans l’atmosphère féérique des soirées du Second Empire?!

Par l’association Carnet de Bals.

Durée : 3h

A partir de 13 ans

15 .

Rue Viollet le Duc

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France



