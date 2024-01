Activité en famille – Un présent pour Noël Rue Viollet le Duc Pierrefonds, samedi 6 janvier 2024.

Pierrefonds Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:30:00

fin : 2024-01-06 16:30:00

Au temps de la reconstruction du château par Viollet-le-Duc, la famille impériale et ses prestigieux invités venaient chaque année en visite à Pierrefonds et ses environs. Rencontres mondaines, fêtes et jeux étaient au programme de ces moments de convivialité où la mode et ses accessoires ont rivalisé d’originalité. Les tissus, et notamment les fichus et mouchoirs, devinrent synonymes d’élégance et de raffinement. Venez en famille découvrir la délicatesse de la peinture sur tissu, à partir des couleurs et motifs chers aux Bonaparte, et repartez avec un joli présent à offrir.

Familles (à partir de 4 ans)

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lieu de rdv avec le conférencier : statue équestre, cour d’honneur.

Réservations sur https://www.chateau-pierrefonds.fr/agenda/contes-histoires-pierrefonds-fete-noel/spectacle-petits-conseils-de-betes/un-present-pour-noel

6 .

Rue Viollet le Duc

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France



