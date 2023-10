Mini bal chant dans la ronde rue Vincent de Paul, Mons en Baroeul (59), 7 décembre 2023, .

Mini bal chant dans la ronde Jeudi 7 décembre, 20h30 rue Vincent de Paul, Mons en Baroeul (59) 0

Venez découvrir le chant dans la ronde à l’occasion d’un mini bal chanté !

Il n’est pas nécessaire de connaitre des chansons ni les danses. Les danses sont très simples et expliquées avant la pratique. L’objectif est que chacun puisse se lancer dans la ronde simplement. Quelque soit leur niveau de pratique, ceux qui souhaitent mener une danse pourront également le faire. Le groupe est bienveillant.

https://www.youtube.com/watch?v=V8l30Z94Js4

source : événement Mini bal chant dans la ronde publié sur AgendaTrad

rue Vincent de Paul, Mons en Baroeul (59) rue Vincent de Paul, 59370 Mons en Baroeul, France [{« data »: {« author »: « Ganedel », « cache_age »: 86400, « description »: « Chant dans la ronde menu00e9 par Anjela Lorho-Pasco et Sylvain Girault pour terminer la soiru00e9e de sortie de CD Rozen Talec / Lina Bellard, le vendredi 13 juin au jardin moderne u00e0 Rennes.nImages : Avelenn. », « type »: « video », « title »: « Chant dans la ronde – Pilu00e9 menu – sortie de CD TALEC/BELLARD », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/V8l30Z94Js4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=V8l30Z94Js4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCs9s8aEfld7X-dUwBqcmu8w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=V8l30Z94Js4 »}, {« link »: « https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344755171_643822001089815_2852432870607052075_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=yGGOqxrUP1UAX9MBElT&_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&oh=00_AfAYGST7IQOv-_BRLdYrAfLdtnQ-c-tmkqcjbRMQxU61tQ&oe=652AD5B6 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45736 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

baltrad balfolk