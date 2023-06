Atelier zéro déchets Rue Vignau Serres-Sainte-Marie Serres-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Sainte-Marie Atelier zéro déchets Rue Vignau Serres-Sainte-Marie, 18 novembre 2023, Serres-Sainte-Marie. Serres-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques Différents ateliers pour réduire nos déchets..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

Rue Vignau Salle de convivialité

Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Various workshops to reduce waste. Diversos talleres para reducir nuestros residuos. Verschiedene Workshops, um unseren Abfall zu reduzieren. Mise à jour le 2023-06-06 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Sainte-Marie Autres Lieu Rue Vignau Adresse Rue Vignau Salle de convivialité Ville Serres-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Rue Vignau Serres-Sainte-Marie

Rue Vignau Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serres-sainte-marie/

Atelier zéro déchets Rue Vignau Serres-Sainte-Marie 2023-11-18 was last modified: by Atelier zéro déchets Rue Vignau Serres-Sainte-Marie Rue Vignau Serres-Sainte-Marie 18 novembre 2023