Fête du Saint Nicolas Rue Victor Nessler Baldenheim, 1 décembre 2023, Baldenheim.

Baldenheim,Bas-Rhin

Animations, arrivée de St Nicolas avec ses friandises pour les enfants, buvette et petite restauration de Noël.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

Rue Victor Nessler

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Animations, arrival of St Nicolas with his sweets for the children, refreshment bar and small restoration of Christmas

Animación, llegada de San Nicolás con sus caramelos para los niños, puesto de refrescos y comida navideña

Animationen, Ankunft von St. Nikolaus mit Süßigkeiten für die Kinder, Getränkestand und kleine weihnachtliche Snacks

Mise à jour le 2023-10-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme