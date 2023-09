Marché traditionnel Rue Victor Hugo Veules-les-Roses, 8 novembre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Marché traditionnel dans la rue Victor Hugo. Nombreux commerçants producteurs locaux et artisanaux, de 9h à 12h (13h en été)..

2023-11-08 09:00:00 fin : 2023-11-08 12:00:00. .

Rue Victor Hugo

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Traditional market in the Victor Hugo street. Many local producers and craftsmen, from 9am to 12pm (1pm in summer).

Mercado tradicional en la rue Victor Hugo. Numerosos productores y artesanos locales, de 9h a 12h (13h en verano).

Traditioneller Markt in der Rue Victor Hugo. Zahlreiche Händler, die lokale Produkte und Kunsthandwerk herstellen, von 9 bis 12 Uhr (13 Uhr im Sommer).

