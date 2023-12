Bonjour ivresse Rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens, 21 janvier 2024, Noyelles-sous-Lens.

Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

Benoît retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu’il s’était promis de faire avant ses 40 ans. Problème : il a 40 ans demain ! Entre sa sœur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d’anniversaire explosive et pleine d’ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d’adolescent. Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ?

Une comédie décomplexée, aux répliques assassines et au rythme survolté !

Rue Victor Hugo

Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France



