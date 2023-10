Femme de vie – Véronique Gallo Rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens, 20 octobre 2023, Noyelles-sous-Lens.

Noyelles-sous-Lens,Pas-de-Calais

Après le succès de « Vie de mère » et plus de 300 dates de tournée, la comédienne et humoriste belge revient avec son nouveau spectacle « Femme de vie »..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Rue Victor Hugo

Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France



After the success of « Vie de mère » and over 300 tour dates, the Belgian comedienne and humorist returns with her new show, « Femme de vie ».

Tras el éxito de « Vie de mère » y más de 300 fechas de gira, la actriz y cómica belga regresa con su nuevo espectáculo, « Femme de vie ».

Nach dem Erfolg von « Vie de mère » und über 300 Tourneeterminen kehrt die belgische Schauspielerin und Komikerin mit ihrer neuen Show « Femme de vie » zurück.

Mise à jour le 2023-09-06 par Pas-de-Calais Tourisme