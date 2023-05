Bal Folk d’été Rue Victor Hugo, Le Havre (76) Bal Folk d’été Rue Victor Hugo, Le Havre (76), 22 juin 2023, . Bal Folk d’été Jeudi 22 juin, 18h00 Rue Victor Hugo, Le Havre (76) 0 Bal Folk dans la rue pietonne V.Hugo par l’Ensemble des Musiques Traditionnelles du conservatoire A.Honegger du Havre dirigé par Laurent Barray. source : événement Bal Folk d’été publié sur AgendaTrad Rue Victor Hugo, Le Havre (76) Rue Victor Hugo, 76600 Le Havre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42906 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

2023-06-22T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Rue Victor Hugo, Le Havre (76) Adresse Rue Victor Hugo, 76600 Le Havre, France Age max 110 Lieu Ville Rue Victor Hugo, Le Havre (76)

Rue Victor Hugo, Le Havre (76) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//