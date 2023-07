Exposition de Guillaume Beloeil Rue Victor Hugo Argenton-sur-Creuse, 4 août 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Exposition de Guillaume Beloeil (photographies) avec deux séries indépendants « Asile » et « En son absence » à la Chapelle Saint-Benoît à Argenton-sur-Creuse..

Vendredi 2023-08-04 14:00:00 fin : 2023-08-13 . EUR.

Rue Victor Hugo

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition by Guillaume Beloeil (photography) with two independent series « Asile » and « En son absence » at the Chapelle Saint-Benoît in Argenton-sur-Creuse.

Exposición de Guillaume Beloeil (fotografías) con dos series independientes « Asile » y « En son absence » en la Chapelle Saint-Benoît de Argenton-sur-Creuse.

Ausstellung von Guillaume Beloeil (Fotografien) mit zwei unabhängigen Serien « Asile » und « En son absence » in der Kapelle Saint-Benoît in Argenton-sur-Creuse.

