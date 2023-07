Exposition Double Regard Rue Victor Hugo Argenton-sur-Creuse, 15 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Exposition « Double Regard » par Nadine RONCO et Frédéric GERMOND, peintures et photographies.

2023-07-15 fin : 2023-07-30 12:00:00. EUR.

Rue Victor Hugo

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition « Double Regard » by Nadine RONCO and Frédéric GERMOND, paintings and photographs

Exposición « Double Regard » de Nadine RONCO y Frédéric GERMOND, pinturas y fotografías

Ausstellung « Double Regard » von Nadine RONCO und Frédéric GERMOND, Gemälde und Fotografien

