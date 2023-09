Exposition talents cachés à Amboise Rue Victor Hugo Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

L’association « Vivre à Amboise, quartier Victor Hugo », organise du samedi 16 septembre de 14h à 19h au dimanche 17 septembre 2023 de 10h30 à 18h, une exposition d’artistes amateurs et expérimentés dans les jardins privés et les cours intérieures rue Victor Hugo à Amboise.

Entrée libre et gratuite.

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Rue Victor Hugo

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The association « Vivre à Amboise, quartier Victor Hugo », is organizing an exhibition of amateur and experienced artists in the private gardens and courtyards of rue Victor Hugo in Amboise, from Saturday, September 16, 2pm to 7pm, to Sunday, September 17, 2023, 10:30am to 6pm.

Free admission

La asociación « Vivir en Amboise, quartier Victor Hugo » organiza una exposición de artistas aficionados y experimentados en los jardines y patios privados de la rue Victor Hugo de Amboise, del sábado 16 de septiembre, de 14:00 a 19:00 h, al domingo 17 de septiembre de 2023, de 10:30 a 18:00 h.

Entrada gratuita

Der Verein « Vivre à Amboise, quartier Victor Hugo », organisiert von Samstag, den 16. September von 14 bis 19 Uhr bis Sonntag, den 17. September 2023 von 10:30 bis 18 Uhr eine Ausstellung von Amateur- und erfahrenen Künstlern in den Privatgärten und Innenhöfen in der Rue Victor Hugo in Amboise.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-11 par OFFICE AMBOISE