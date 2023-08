Concert | Ton piano danse toujours Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul, 1 octobre 2023, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul,Oise

Jean-Marc Sauvagnargues, connu pour être le batteur du groupe Les Fatals Picards, rend hommage à Michel Berger en interprétant ses chansons au piano avec de nouveaux arrangements, tout en préservant l’intégrité de l’œuvre originale. Dimanche 1er octobre à 18h à la salle Henri Salvador. Tarif: 20e.

20 .

Rue Victor Grignard

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



Jean-Marc Sauvagnargues, known as the drummer with Les Fatals Picards, pays tribute to Michel Berger by performing his songs on the piano with new arrangements, while preserving the integrity of the original work. Sunday, October 1, 6pm at Salle Henri Salvador. Price: 20e

Jean-Marc Sauvagnargues, más conocido como el batería de Les Fatals Picards, rinde homenaje a Michel Berger interpretando sus canciones al piano con nuevos arreglos, preservando la integridad de la obra original. Domingo 1 de octubre a las 18:00 h en la sala Henri Salvador. Precio: 20 euros

Jean-Marc Sauvagnargues, bekannt als Schlagzeuger der Gruppe Les Fatals Picards, zollt Michel Berger Tribut, indem er seine Lieder am Klavier mit neuen Arrangements interpretiert, wobei er die Integrität des Originalwerks bewahrt. Sonntag, den 1. Oktober um 18 Uhr im Saal Henri Salvador. Preis: 20

