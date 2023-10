MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND D’HALLOWEEN Rue Victor et Aline Gélineau Cernusson, 31 octobre 2023, Cernusson.

Cernusson,Maine-et-Loire

Cernusson se met à l’heure des fantômes pour un marché nocturne d’Halloween qui accueillera des producteurs et des artisans locaux : légumes de saison, vins, confitures, saucissons, fromages, miel, escargots, crêpes, bières, bijoux, lampes, fleurs ….

2023-10-31

Rue Victor et Aline Gélineau

Cernusson 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Cernusson goes ghost time for a Halloween night market featuring local producers and artisans: seasonal vegetables, wines, jams, sausages, cheeses, honey, snails, crepes, beers, jewelry, lamps, flowers?

Cernusson se vuelve fantasma con un mercado nocturno de Halloween en el que participan productores y artesanos locales que venden verduras de temporada, vinos, mermeladas, embutidos, quesos, miel, caracoles, tortitas, cerveza, joyas, lámparas, flores y mucho más

Cernusson steht ganz im Zeichen der Geister und veranstaltet einen Halloween-Nachtmarkt mit lokalen Produzenten und Handwerkern: Saisongemüse, Weine, Marmeladen, Wurst, Käse, Honig, Schnecken, Crêpes, Bier, Schmuck, Lampen, Blumen?

