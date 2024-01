80e anniversaire de la Bataille de Normandie Rue Victor Dupont Saint-James, samedi 25 mai 2024.

Saint-James Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-25

fin : 2024-06-06

Du 24 mai au 6 juin 2024, la Commune Nouvelle de Saint-James et ses communes voisines proposent un programme inédit pour commémorer le 80e anniversaire de la Bataille de Normandie.

Concerts, reconstitution de camps américains, démonstrations de véhicules militaires, construction d’un point Bailey, conférences, expositions, cinéma, parcours mémoriel et autres animations pour rendre hommage, dans une ambiance festive et intergénérationnelle, à ceux qui ont tant sacrifié pour notre liberté.

Animations (expositions, conférence, camp militaire…) principalement sur le Champs de Foire et à l’espace le Conquérant situé rue Victor Dupont à Saint-James.

Concert et spectacle de la Libération? Place du Calvaire en plein centre-ville.

Défilé et étapes au cimetière américain de Montjoie Saint-Martin, à Saint-Aubin-de-Terregatte pour une exposition de véhicules du convoi…

.

Rue Victor Dupont

Saint-James 50240 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par CDT Manche