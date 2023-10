SOIREE DANSANTE Rue Victor Bézier Pornic, 25 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Ste Marie/Mer; le thème années 70/80 est à l’honneur!.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:30:00. .

Rue Victor Bézier Sainte Marie sur Mer

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Evening organized by the Comité des Fêtes de Ste Marie/Mer; the theme is the 70s/80s!

Velada organizada por el Comité des Fêtes de Ste Marie/Mer, con temática de los años 70/80

Der Abend wird vom Festkomitee von Ste Marie/Mer organisiert; das Thema ist die 70er/80er Jahre!

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire