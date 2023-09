HEROUVILLE-SAINT-CLAIR/14 : dortoirs de laridés Rue verte Hérouville-Saint-Clair Catégories d’Évènement: Calvados

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR/14 : dortoirs de laridés Mercredi 10 janvier 2024, 16h00 Rue verte Ouvert au public. Gratuit. Observation du passage des laridés vers les dortoirs nocturnes.

Rendez-vous : parking de la rue verte près de l’église face au N°35 Hérouville-Saint-Clair.

Vêtements chauds. Jumelles conseillées.

Sans réservation.

Contact : gerard.debout@orange.fr

2024-01-10T16:00:00+01:00 – 2024-01-10T18:00:00+01:00

