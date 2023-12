Vide grenier spécial jouets Rue Va aux Champ Salles, 1 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Vide grenier spécial jouet de 9h à 18h. Le tarif est de 8€ la table. Les inscriptions sont à faire avant le 30 novembre au 06 33 06 23 54 ou au 07 81 28 49 90 ainsi que sur l’adresse mail leyredapprendre33@gmail.com . Sur place, se trouvera une buvette (vin chaud, bière de noël ) et de la restauration (hot dog, grillades, crêpes….)..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Rue Va aux Champ

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Toy fair from 9 am to 6 pm. Price: 8? per table. To register, call 06 33 06 23 54 or 07 81 28 49 90 before November 30, or e-mail leyredapprendre33@gmail.com. On-site refreshment (mulled wine, Christmas beer) and catering (hot dogs, grills, crêpes….).

Feria del juguete de 9 a 18 h. El precio es de 8? por mesa. Para inscribirse antes del 30 de noviembre, llame al 06 33 06 23 54 o al 07 81 28 49 90, o envíe un correo electrónico a leyredapprendre33@gmail.com. Habrá un bar de refrescos (vino caliente, cerveza navideña) y comida (perritos calientes, parrilladas, crêpes….).

Flohmarkt für Spielzeug von 9 bis 18 Uhr. Die Gebühr beträgt 8 ? pro Tisch. Anmeldungen sind bis zum 30. November unter der Telefonnummer 06 33 06 23 54 oder 07 81 28 49 90 sowie über die E-Mail-Adresse leyredapprendre33@gmail.com möglich. Vor Ort gibt es einen Imbiss (Glühwein, Weihnachtsbier) und Essen (Hot Dogs, Gegrilltes, Crêpes….).

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Val de l’Eyre